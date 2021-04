Channing Tatum si lascia truccare da sua figlia e il risultato è esilarante (FOTO) (Di venerdì 16 aprile 2021) Channing Tatum ha lasciato che sua figlia di 7 anni lo truccasse liberamente: il risultato è stato condiviso su Instagram ed è decisamente esilarante Channing Tatum si è fatto truccare da sua figlia di 7 anni, Everly Tatum. Il risultato, poi, è stato condiviso sul suo profilo Instagram e, come potete vedere nella FOTO qui sotto, è decisamente esilarante. Channing Tatum ha mostrato il suo nuovo look di cui è responsabile la figlia di 7 anni in occasione di una storia condivisa sul suo profilo Instagram lo scorso 15 aprile. Oltre ad aver condiviso la FOTO, l'attore ha scritto: "Quando ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021)hato che suadi 7 anni lo truccasse liberamente: ilè stato condiviso su Instagram ed è decisamentesi è fattoda suadi 7 anni, Everly. Il, poi, è stato condiviso sul suo profilo Instagram e, come potete vedere nellaqui sotto, è decisamenteha mostrato il suo nuovo look di cui è responsabile ladi 7 anni in occasione di una storia condivisa sul suo profilo Instagram lo scorso 15 aprile. Oltre ad aver condiviso la, l'attore ha scritto: "Quando ...

Advertising

Think_movies : “The Lost City of D”: Brad Pitt si unisce al cast della commedia romantica con Sandra Bullock e Channing Tatum… - tolstojoleen : @reynnedlc no davvero giuro la fiamma per lui è accesa dal 2018 però insomma se non posso avere tanti Channing Tatu… - cvalipso : posso sapere come fate a dire che channing tatum non è attraente avete mai visto step up solo per come balla mi fa vedere le stelle - darklingsdyke : chris evans, chris pine, chris pratt, chris/liam hemsworth, channing tatum, noah centineo, jacob elordi, brad pitt,… - rosyb98 : Ian Somerhalder, Timothée Chalamet, Can Yaman, Channing Tatum e in generale tutti i ragazzini che fanno impazzire l… -

Ultime Notizie dalla rete : Channing Tatum Brad Pitt sulla sedia a rotelle, ecco il motivo E' di questi giorni la notizia che Brad avrà un cameo in 'Lost City of D' , commedia d'azione della Paramount che vedrà protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum. Il prossimo film che lo vedrà ...

Carey Mulligan: l'attrice è nel cast di Spaceman ... già passato agli onori di cronaca per la miniserie Chernobyl , mentre, alla produzione, ci sarà anche l'attore Channing Tatum . Ovviamente, il "contatto", avverrà su Netflix perciò non rimane che ...

Channing Tatum si lascia truccare da sua figlia e il risultato è esilarante (FOTO) Channing Tatum ha lasciato che sua figlia di 7 anni lo truccasse liberamente: il risultato è stato condiviso su Instagram ed è decisamente esilarante Channing Tatum si è fatto truccare da sua ...

The Lost City of D: Brad Pitt avrà un piccolo ruolo nel film The Lost City of D: Brad Pitt avrà un piccolo ruolo nel film Brad Pitt è entrato a far parte del cast di The Lost Cit... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, recensioni, festival. Fo ...

E' di questi giorni la notizia che Brad avrà un cameo in 'Lost City of D' , commedia d'azione della Paramount che vedrà protagonisti Sandra Bullock e. Il prossimo film che lo vedrà ...... già passato agli onori di cronaca per la miniserie Chernobyl , mentre, alla produzione, ci sarà anche l'attore. Ovviamente, il "contatto", avverrà su Netflix perciò non rimane che ...Channing Tatum ha lasciato che sua figlia di 7 anni lo truccasse liberamente: il risultato è stato condiviso su Instagram ed è decisamente esilarante Channing Tatum si è fatto truccare da sua ...The Lost City of D: Brad Pitt avrà un piccolo ruolo nel film Brad Pitt è entrato a far parte del cast di The Lost Cit... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, recensioni, festival. Fo ...