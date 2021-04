Cessazioni dal servizio 1° settembre 2021, anticipo termine operazioni al 19 maggio (Di venerdì 16 aprile 2021) Come si legge sulla nota pubblicata dall'AT di Reggio Calabria, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti di competenza delle istituzioni scolastiche previsti dalla circolare MI n. 36103 del 13/11/2020, ovvero la convalida delle Cessazioni, da effettuarsi, tramite apposita funzione SIDI, solo dopo l’accertamento del diritto a pensione, comunicato con “decorrenza immediata” dalla competente sede INPS, tramite flusso informativo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) Come si legge sulla nota pubblicata dall'AT di Reggio Calabria, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti di competenza delle istituzioni scolastiche previsti dalla circolare MI n. 36103 del 13/11/2020, ovvero la convalida delle, da effettuarsi, tramite apposita funzione SIDI, solo dopo l’accertamento del diritto a pensione, comunicato con “decorrenza immediata” dalla competente sede INPS, tramite flusso informativo. L'articolo .

Advertising

RadioVoceVicina : Siracusa, il Comune risparmia le somme per le cessazioni dal 2020 al 2022, il ricavato impiegato per l’aumento dell… - RadioVoceVicina : Siracusa, il Comune risparmia le somme per le cessazioni dal 2020 al 2022, il ricavato impiegato per l’aumento dell… -