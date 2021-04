Cerreto | Di Lauro e Parente | “Preoccupati per la chiusura dello sportello Agenzia delle Entrate”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA partire dal 19 aprile prossimo lodell’diSannita, sarà chiuso “temporaneamente”. Il provvedimento, già attivo, rischia seriamente di diventare definitivo. E’ quanto si legge in una nota stampa di Vincenzo Die Pier Paolo, consiglieri comunali aSannita. “Esprimiamo forte preoccupazione per un servizio essenziale che viene a mancare sul territorio, soprattutto in questo momento particolare in cui spesso c’è la necessità di usufruire del rilascio o del rinnovo della tessera sanitaria, necessaria per le prenotazionivaccinazioni. Chiediamo al Sindacoed all’Amministrazione didi intervenire ...

NTR24

