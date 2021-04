Cerreto, chiusura sportello Agenzia Entrate, Lonardo: “Presenterò interrogazione in Senato” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Appare incomprensibile apprendere che, nel pieno di una pandemia, con le enormi difficoltà sofferte, soprattutto dai soggetti anziani, dal prossimo 19 aprile l’Agenzia delle Entrate di Benevento abbia disposto la chiusura dello sportello di Cerreto Sannita che opera da anni offrendo i suoi servizi essenziali almeno nelle giornate del martedì e del giovedì. Sottrarre ad un territorio vasto e complesso come quello sannita composto da una molteplicità di piccoli Comuni non serviti dai trasporti pubblici e privati, una struttura essenziale quale anche indispensabile presidio della legalità a beneficio di tutti i comuni cittadini, dei professionisti e delle imprese, è una scelta che non trova alcuna giustificazione logica ed amministrativa, seppure celata dalla paventata assenza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Appare incomprensibile apprendere che, nel pieno di una pandemia, con le enormi difficoltà sofferte, soprattutto dai soggetti anziani, dal prossimo 19 aprile l’delledi Benevento abbia disposto ladellodiSannita che opera da anni offrendo i suoi servizi essenziali almeno nelle giornate del martedì e del giovedì. Sottrarre ad un territorio vasto e complesso come quello sannita composto da una molteplicità di piccoli Comuni non serviti dai trasporti pubblici e privati, una struttura essenziale quale anche indispensabile presidio della legalità a beneficio di tutti i comuni cittadini, dei professionisti e delle imprese, è una scelta che non trova alcuna giustificazione logica ed amministrativa, seppure celata dalla paventata assenza ...

