Cecilia Rodriguez di nuovo al Grande Fratello Vip? “Mai dire mai…”: cosa è successo (Di venerdì 16 aprile 2021) Solo ieri 15 aprile è arrivata, da parte di Alfonso Signorini, la conferma della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Le voci si sono dunque scatenate in merito al probabile cast coinvolto, tra nuovi volti e possibili ritorni. Tra questi, uno dei nomi che è spuntato in rete nelle ultime ore è proprio quello di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Solo ieri 15 aprile è arrivata, da parte di Alfonso Signorini, la conferma della nuova edizione del. Le voci si sono dunque scatenate in merito al probabile cast coinvolto, tra nuovi volti e possibili ritorni. Tra questi, uno dei nomi che è spuntato in rete nelle ultime ore è proprio quello di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez Cecilia Rodriguez cambia idea: 'Perché non sposo Ignazio Moser' Nessun matrimonio all'orizzonte per una delle coppie più solide del mondo dello ...

Cecilia Rodriguez: 'I tempi sono cambiati', la confessione sul rapporto con Ignazio Vi parliamo di una delle coppie più chiacchierate ed amate nel mondo del gossip italiano e della tv! Tutti gli amanti dei reality ricorderanno come si sono conosciuti Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Durante la loro partecipazione al Grande Fratello VIP 2 si sono innamorati: in quel periodo Cecilia era fidanzata con Francesco Monte. L'ex tronista è stato ...

Ignazio Moser rinuncia a L’Isola dei Famosi? Ecco il presunto motivo Ignazio Moser potrebbe dover rinunciare a L'Isola dei Famosi. Qual è il motivo che lo avrebbe spinto alla decisione? Scopriamolo.

Cecilia Rodriguez cambia idea: “Perché non sposo Ignazio Moser” Ciclicamente si parla di matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Da quando sono usciti dal Grande Fratello Vip nel 2017 la sorella di Belen e il figlio di Francesco sono più uniti e affiatat ...

