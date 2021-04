C’è il trailer della nuova serie anime Resident Evil: Infinite Darkness (Di venerdì 16 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v= mOAXaPVtD0 Finalmente le prime immagini di Resident Evil: Infinite Darkness, nuova serie anime prodotta da Netflix che espande l’universo della saga videludica nell’anno del suo 25esimo compleanno. Nel trailer, pubblicato in queste ore e ambientato nel 2006, compaio i protagonisti del videogame Resident Evil 2 Leon S. Kennedy (con la voce in originale di Nick Apostolides) e Claire Redfield (Stephanie Panisello). L’agente federale e l’attivista della TerraSave, organizzazione che si batte contro il bioterrorismo originato dell’invasione degli zombie, si ritrovano alla Casa Bianca poco prima che il pResidente stesso venga attaccato da ... Leggi su wired (Di venerdì 16 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v= mOAXaPVtD0 Finalmente le prime immagini diprodotta da Netflix che espande l’universosaga videludica nell’anno del suo 25esimo compleanno. Nel, pubblicato in queste ore e ambientato nel 2006, compaio i protagonisti del videogame2 Leon S. Kennedy (con la voce in originale di Nick Apostolides) e Claire Redfield (Stephanie Panisello). L’agente federale e l’attivistaTerraSave, organizzazione che si batte contro il bioterrorismo originato dell’invasione degli zombie, si ritrovano alla Casa Bianca poco prima che il pe stesso venga attaccato da ...

