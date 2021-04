(Di venerdì 16 aprile 2021) Laoriginaleispirata al mitico franchise Konami,i battenti con la, in arrivo a maggio. O, almeno, è quanto riporta l'esclusiva di oggi dell'autorevole Deadline Hollywood. Solo ieri era stato diffuso ufficialmente, dai social della piattaforma streaming, un teaser poster della nuova, ma a quanto pare il tuttoi battenti molto presto: tra meno di un mese, il 13 maggio, per l'esattezza. Non sono chiari i motivi della chiusura, ma è probabile che senza l'apporto del creatore della, Warren Ellis (che ha smesso di lavorare adopo la stesura della sceneggiatura della...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Castlevania: la serie animata #Netflix chiuderà con la quarta stagione - Eurogamer_it : #Castlevania: la serie animata #Netflix chiuderà con la quarta stagione - cinemaniaco_fb : ?????????????? Castlevania terminerà con la stagione 4, ma si pensa ad una nuova serie ambientata nello stesso universo… - 3cinematographe : #Castlevania: quando esce la quarta stagione? Ecco la rivelazione di Netflix [VIDEO] - badtasteit : #Castlevania: #Netflix annuncia che la quarta stagione sarà l'ultima, in fase di sviluppo una nuova serie -

Ultime Notizie dalla rete : Castlevania serie

Dopo il primo poster che trovate poco sotto, Netflix ha finalmente ufficializzato l'uscita della quarta stagione di, laanimata tratta dall'omonima saga di videogiochi prodotta da Konami. Dopo tre stagioni discretamente apprezzate da critica e pubblico, Powerhouse Studio rilascerà il nuovo ciclo ...... e al motivo per cui il colosso abbia iniziato a fare pesanti investimenti sulle opere d'animazione nipponiche, non può non saltare alla mente il successo di, una delleanime ...Che una quarta stagione della serie animata di Castlevania fosse in lavorazione è noto da tempo, ma questo non ha reso l’attesa meno spasmodica. Per fortuna, sembra che non ci sarà da aspettare ancora ...Castlevania: Netflix ha fatto un’importante dichiarazione! Castlevania è una nota saga videoludica di Konami che ha da qualche anno trovato il suo adattamento televisivo animato grazie a Netflix, ...