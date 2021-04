Caso Saguto: motivazioni giudici, 'soldi in trolley, patto corruttivo permanente'/Adnkronos (4) (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - "Non può revocarsi in dubbio, quindi - dicono i giudici - che nelle conversazioni l'allusione al fatto che dovesse arrivare qualcosa conteneva il riferimento al denaro". Secondo i giudici i soldi, nelle conversazioni, erano indicati come "documenti". E in un'altra conversazione, del 23 giugno 2015, Cappellano fa visita alla Saguto in Tribunale e le diceva, scrivono i giudici, che "la documentazione era pronta", ma che "doveva solo andarla a ritirare" e le proponeva di consegnargliela sabato". Ma Saguto doveva recarsi a Siracusa e quindi "i due restavano d'accordo che Cappellano avrebbe consegnato 'i documenti' a suo marito" Lorenzo Caramma. "Il 30 giugno 2015 Cappellano andava effettivamente a casa della Saguto - scrivono i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) () - "Non può revocarsi in dubbio, quindi - dicono i- che nelle conversazioni l'allusione al fatto che dovesse arrivare qualcosa conteneva il riferimento al denaro". Secondo i, nelle conversazioni, erano indicati come "documenti". E in un'altra conversazione, del 23 giugno 2015, Cappellano fa visita allain Tribunale e le diceva, scrivono i, che "la documentazione era pronta", ma che "doveva solo andarla a ritirare" e le proponeva di consegnargliela sabato". Madoveva recarsi a Siracusa e quindi "i due restavano d'accordo che Cappellano avrebbe consegnato 'i documenti' a suo marito" Lorenzo Caramma. "Il 30 giugno 2015 Cappellano andava effettivamente a casa della- scrivono i ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Saguto Saguto: non era associazione ma un patto corruttivo Nel caso di specie i pretesi reati fine o scopo dell'associazione hanno la caratteristica di essere ... Silvana Saguto, ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, ...

Caso Saguto: motivazioni giudici, 'pienamente dimostrata consegna 20 mila euro nel trolley' E' stato uno dei perni del processo all'ex Presidente della Sezione misure di prevenzione Silvana Saguto, condannata a otto anni e mezzo per corruzione. Una consegna di denaro, circa 20 mila euro, nascosti in un trolley, che sarebbe avvenuta in una calda serata di inizio estate, nell'abitazione ...

Condanna Silvana Saguto, le motivazioni della sentenza: “Patto corruttivo, no associazione a delinquere” CALTANISSETTA - Era un "sistema", ma non un'associazione a delinquere quello messo in piedi dall'ex magistrato Silvana Saguto. È quanto si legge nelle ...

Sentenza Saguto: “Patto corruttivo permanente e soldi nel trolley” PALERMO – Non era un’associazione a delinquere, ma un patto corruttivo permanente. Gli imputati, a cominciare da Silvana Saguto, avevano “il loro baricentro attorno al perno del reato corruttivo”. Fav ...

