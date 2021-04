Caso Saguto: motivazioni giudici, ‘soldi in trolley, patto corruttivo permanente’/Adnkronos (4) (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) – “Non può revocarsi in dubbio, quindi – dicono i giudici – che nelle conversazioni l’allusione al fatto che dovesse arrivare qualcosa conteneva il riferimento al denaro”. Secondo i giudici i soldi, nelle conversazioni, erano indicati come “documenti”. E in un’altra conversazione, del 23 giugno 2015, Cappellano fa visita alla Saguto in Tribunale e le diceva, scrivono i giudici, che “la documentazione era pronta”, ma che “doveva solo andarla a ritirare” e le proponeva di consegnargliela sabato”. Ma Saguto doveva recarsi a Siracusa e quindi “i due restavano d’accordo che Cappellano avrebbe consegnato ‘i documenti’ a suo marito” Lorenzo Caramma. “Il 30 giugno 2015 Cappellano andava effettivamente a casa della Saguto – scrivono i giudici – come ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) () – “Non può revocarsi in dubbio, quindi – dicono i– che nelle conversazioni l’allusione al fatto che dovesse arrivare qualcosa conteneva il riferimento al denaro”. Secondo ii soldi, nelle conversazioni, erano indicati come “documenti”. E in un’altra conversazione, del 23 giugno 2015, Cappellano fa visita allain Tribunale e le diceva, scrivono i, che “la documentazione era pronta”, ma che “doveva solo andarla a ritirare” e le proponeva di consegnargliela sabato”. Madoveva recarsi a Siracusa e quindi “i due restavano d’accordo che Cappellano avrebbe consegnato ‘i documenti’ a suo marito” Lorenzo Caramma. “Il 30 giugno 2015 Cappellano andava effettivamente a casa della– scrivono i– come ...

Advertising

fattoquotidiano : Caso Saguto, le motivazioni della condanna: “Grave distorsione delle funzioni, danni erariali e discredito della ma… - TV7Benevento : Caso Saguto: motivazioni giudici, 'soldi in trolley, patto corruttivo permanente'/Adnkronos (4)... - TV7Benevento : Caso Saguto: motivazioni giudici, 'soldi in trolley, patto corruttivo permanente'/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Caso Saguto: motivazioni giudici, 'soldi in trolley, patto corruttivo permanente'/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Caso Saguto: motivazioni giudici, 'soldi in trolley, patto corruttivo permanente'/Adnkronos... -