Caso Saguto: motivazioni giudici, 'soldi in trolley, patto corruttivo permanente'/Adnkronos (2) (Adnkronos) - I magistrati parlano di "un quadro di desolante strumentalizzazione della funzione giurisdizionale a favore di una gestione privatistica" e di un "sistema clientelare di assegnazione degli incarichi di amministratore giudiziario". "Un patto corruttivo di scambio di reciproche utilità tra i concorrenti, senza che mai si possa individuare l'appartenenza ad un gruppo stabile e strutturato", dice il Presidente Andrea Catalano. Un continuo scambio di favori e soldi tra Silvana Saguto e l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, condannato a 7 anni e sei mesi. Saguto, nella qualità di giudice delegato, "ne avallava le scelte gestorie, autorizzandone comunque le istanze, spesso sotto la sua dettatura, e depositava decreti con i quali liquidava" decine di migliaia di euro.

