Caso Saguto | motivazioni giudici | ‘pienamente dimostrata consegna 20 mila euro nel trolley’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 aprile 2021) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – E’ stato uno dei perni del processo all’ex Presidente della Sezione misure di prevenzione Silvana, condannata a otto anni e mezzo per corruzione. Unadi denaro, circa 20, nascosti in un trolley, che sarebbe avvenuta in una calda serata di inizio estate, nell’abitazione della ex giudice, nel frattempo radiata dall’ordine giudiziaria. E adesso, idel Tribunale di Caltanissetta, nelledepositate in cancelleria, confermano la ricostruzione dell’accusa. Secondo la ricostruzione dei pm Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti, l’avvocato Cappellano Seminara il 30 giugno del 2015 avrebbeto direttamente a casa, dentro una valigetta la somma di 20. “La ...