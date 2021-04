Caso Saguto | motivazioni giudici | ' pienamente dimostrata consegna 20 mila euro nel trolley' 2

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - Nelledella sentenza idi Caltanissetta elencano anche le conversazioni telefoniche ed ambientali sulle "difficoltà economiche vissute dalla famiglia-Caramma e alle richieste di denaro, più o meno esplicite, formulate daall'indirizzo di Cappellano Seminra, e culminate il 30 giugno con la visita di quest'ultimi a casa di Silvana, intorno alle 22.30". L'11 giugno, la, parlando con il figlio Elio, che si lamentava di non percepire lo stipendio fino a settembre , lo "esortava a fare qualche sacrificetto" e a "tirare", gli diceva "speriamo che arrivino le cose che devono arrivare...". Da un'altra conversazione, questa volta con la madre della ex giudice, emerge che "la situazione economica della famiglia ...

Lo scrivono i giudici del Tribunale di Caltanissetta nella motivazioni della sentenza di condanna a otto anni e mezzo di Silvana, accusata di corruzione e abuso d'ufficio per la gestione dei ...I giudici parlano, quindi di un 'patto corruttivo' tra Silvana, Gaetano Cappellano Seminara e il marito della giudice condannata, Lorenzo Caramma.Quello messo in piedi dall’ex magistrato Silvana Saguto era un “sistema”, ma non un’associazione a delinquere. E’ quanto si legge nelle motivazioni della sentenza, pubblicate oggi da alcuni quotidiani ...Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - 'Già dalla fine del 2010 tra Silvana Saguto e Gaetano Cappellano Seminara era in atto il sinallagma corruttivo, ...