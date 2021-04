(Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) – Nelledella sentenza idi Caltanissetta elencano anche le conversazioni telefoniche ed ambientali sulle “difficoltà economiche vissute dalla famiglia-Caramma e alle richieste di denaro, più o meno esplicite, formulate daall’indirizzo di Cappellano Seminra, e culminate il 30 giugno con la visita di quest’ultimi a casa di Silvana, intorno alle 22.30”. L’11 giugno, la, parlando con il figlio Elio, che si lamentava di non percepire lo stipendio fino a settembre , lo “esortava a fare qualche sacrificetto” e a “tirare”, gli diceva “speriamo che arrivino le cose che devono arrivare…”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Caso Saguto: motivazioni giudici ‘pienamente dimostrata consegna 20 mila euro nel trolley’ (3) - #Saguto:… - zazoomblog : Caso Saguto: motivazioni giudici ‘pienamente dimostrata consegna 20 mila euro nel trolley’ (2) - #Saguto:… - TV7Benevento : Caso Saguto: motivazioni giudici, 'pienamente dimostrata consegna 20 mila euro nel trolley' (3)... - TV7Benevento : Caso Saguto: motivazioni giudici, 'pienamente dimostrata consegna 20 mila euro nel trolley' (2)... - TV7Benevento : Caso Saguto: motivazioni giudici, 'pienamente dimostrata consegna 20 mila euro nel trolley'... -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Saguto

Lo scrivono i giudici del Tribunale di Caltanissetta nella motivazioni della sentenza di condanna a otto anni e mezzo di Silvana, accusata di corruzione e abuso d'ufficio per la gestione dei ...I giudici parlano, quindi di un 'patto corruttivo' tra Silvana, Gaetano Cappellano Seminara e il marito della giudice condannata, Lorenzo Caramma.Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - E' stato uno dei perni del processo all'ex Presidente della Sezione misure di prevenzione Silvana Saguto, condannata ...Quello messo in piedi dall'ex magistrato Silvana Saguto era un "sistema", ma non un'associazione a delinquere. (ANSA) ...