Caso Saguto | motivazioni giudici | ' Chiaramonte assolto perché nomina Ticali era legittima'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 aprile 2021) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - "Non può sostenersi che ladi Antoninofosse espressione di un interesse proprio" del giudice Lorenzo"in ragione della natura dei loro rapporti personali". Lo scrivono idel Tribunale di Caltanissetta nelledella sentenza che ha condannato a otto anni e mezzo la ex giudice Silvanae hail giudice Lorenzoil fatto non sussiste". Il magistrato lo scorso 28 ottobre era statocon formula piena nel processo. Secondo l'accusa non si sarebbe sottratto alladi un amico in un'amministrazione giudiziaria. Per i pm non uscendo dalla stanza dell'ufficio, nella ...