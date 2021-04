Caso Saguto | motivazioni giudici | ' Chiaramonte assolto perché nomina Ticali era legittima'

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Caso Saguto, le motivazioni della condanna: “Grave distorsione delle funzioni, danni erariali e discredito della magis… - fattoquotidiano : Caso Saguto, le motivazioni della condanna: “Grave distorsione delle funzioni, danni erariali e discredito della ma… - zazoomblog : Caso Saguto: motivazioni giudici pienamente dimostrata consegna 20 mila euro nel trolley - #Saguto: #motivazioni… - zazoomblog : Caso Saguto: motivazioni giudici ‘pienamente dimostrata consegna 20 mila euro nel trolley’ (3) - #Saguto:… - zazoomblog : Caso Saguto: motivazioni giudici ‘pienamente dimostrata consegna 20 mila euro nel trolley’ (2) - #Saguto:… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Saguto

Neldi specie i pretesi reati fine o scopo dell'associazione hanno la caratteristica di essere ... Silvana, ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, ormai ......35 aveva come precipuo scopo la consegna del denaro ripetutamente richiestogli dallanel corso delle conversazioni intercettate'. 'I dialoghi captati - dicono i giudici - in quel periodo, ...Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - "Non può sostenersi che la nomina di Antonino Ticali fosse espressione di un interesse proprio" del giudice Lorenzo Chiaramonte "in ragione della natura dei loro rapport ...Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - E' stato uno dei perni del processo all'ex Presidente della Sezione misure di prevenzione Silvana Saguto, condannata a otto anni e mezzo per corruzione. Una consegna di ...