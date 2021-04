Caso Petilia | tra alimenti sottratti ai poveri | castagne ' antisanzione' e molestie

(Di venerdì 16 aprile 2021) Politica, imprenditoria e pubblica amministrazione . C' un po' di tutto nel polverone che si sollevato traPolicastro , Livorno e Catanzaro , dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Petilia

...che stava svolgendo i lavori di pulizia cunette della strada interpoderale per conto proprio del comune diPolicastro. Molestie in cambio di lavoro stato infine possibile far luce su un......PER UN POSTO AL FIGLIO Infine gli inquirenti ritengono di aver fatto luce su undi concussione e di violenza sessuale avvenuto il 27 luglio 2018 e contestato proprio al sindaco di. Una ...E’ stato arrestato e posto ai domiciliari il sindaco 69enne di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi, insieme ad altre 7 persone, nell’ambito di una inchiesta della Procura di Crotone che contesta a va ...È quanto viene contestato ad un imprenditore, due pubblici amministratori e a un dipendente pubblico del Comune di Petilia Policastro. Ci sono anche loro tra gli otto indagati dalla Procura di Crotone ...