Caso Massaro | nominata la terza Ctu “Su di me finta mediazione familiare”

Leggi su dire

(Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – “C’è stallo totale sul mio caso. Dopo 8 anni di procedimento in cui io e mio figlio siamo stati vivisezionati in lungo e largo, senza che sia emerso nulla di grave che possa giustificare l’allontamento del bambino, e dopo una sentenza d’appello che revocava questo decreto di allontanamento, il Tribunale dei minorenni ha sempre confermato la presenza della tutrice in quanto io sono sospesa da quasi due anni dalla responsabilità genitoriale sulla base di una falsa CTU che mi accusava di alienazione parentale. Poi ha nominato un curatore e adesso anche una terza CTU. Non so più come fare per porre fino a questo calvario, specie per mio figlio“. Così Laura Massaro, mamma coraggio e fondatrice del comitato ‘Madri Unite contro la Violenza Istituzionale‘, in un sit in davanti Montecitorio ieri mattina.