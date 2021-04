Casalecchio | diciannovenne avvelena la cena | muore il patrigno | gravissima la madre

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 16 aprile 2021) Omicidio. Nella serata di ieri, 15 aprile 2021, si è consumata una tragedia. Un ragazzo di 19 anni ha deciso di togliere la vita allae al suo compagno. Ilè morto, lainvece è ricoverata in ospedale ed è in gravissime condizioni. I carabinieri hanno arrestato il colpevole e stanno indagando sulla vicenda per scoprire il movente. Omicidio: la ricostruzione della vicenda E’ avvenuto ieri sera a Ceretolo, frazione di. I vicini hanno sentito le urla di una donna che implorava aiuto e hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Le forze dell’ordine e i soccorsi hanno raggiunto di corsa l’abitazione: una appartamento al terzo piano di una palazzina in via della Costituzione 19. Hanno trovato una donna che gridava sofferente accanto ...