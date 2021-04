Carenza di sperma di Svezia | ripercussioni sulle gravidanze assistite L’appello | “Uomini | fatevi avanti”

(Di venerdì 16 aprile 2021) È Ann Thurin Kjellberg, capo dell’unità di riproduzione presso l’ospedale universitario di Gothenburg, a fare presente il problema: “Stiamo esaurendo lo. Non abbiamo mai avuto così pochi donatori come durante lo scorso anno. È un fenomeno nazionale. Sia a Göteborg che a Malmo, e anche Stoccolma. Dobbiamo andare in tv e dire aglisvedesi di farsi“. Necessario per la gravidanza assistita, quotidiani svedesi insieme con la Reuters hanno ribattuto la notizia: i donatori, causa covid, non si sono fatti vedere. Così i tempi di attesa, che sono già lunghi, sono diventati “infiniti”: da 6 a 30 mesi nell’ultimo anno. Importante sottolineare che la gravidanza assistita è gratuita per il sistema sanitario svedese: ogni campione dipuò essere utilizzato al massimo da 6 donne. Cosa che quasi per tutte le ...

Advertising

agenzia_nova : Anche la fecondazione assistita ha risentito delle problematiche legate alla pandemia. Nel 2020, era del #Covid, si… - milito922 : @MaxeBetty secondo me è per la carenza di sperma...comunque forza riprenditi presto! -

Ultime Notizie dalla rete : Carenza sperma

Dagotraduzione dalla Reuters spermasperma La Svezia sta affrontando una gravedi, necessario per la gravidanza assistita, perché i potenziali donatori hanno evitato gli ospedali durante la pandemia di coronavirus, interrompendo le inseminazioni in gran ...La Svezia è tra i paesi con i più alti tassi di concepimento assistito al mondo ma sta affrontando una gravedipoiché i donatori stanno disertando gli ospedali per via della pandemia. L'inconveniente sta provocando tempi di attesa lunghissimi per le donne single in lista di attesa. La...A causa dell'emergenza Coronavirus il paese ha esaurito le scorte destinate alla procreazione assistita: scopri tutti i dettagli ...In Svezia le fecondazioni assistite sono a rischio stop a causa della carenza di seme maschile ... così pochi donatori come lo scorso anno ed è un fenomeno nazionale: lo sperma è finito a Göteborg e ...