Caregiver, lunedì le prenotazioni. La fascia 60 - 70, anticipano i vaccini ai 65 - 69enni. Ecco quando si parte (Di venerdì 16 aprile 2021) ANCONA - lunedì scattano le prenotazioni per i vaccini destinati ai familiari o Caregiver delle persone disabili, ma per la profilassi anti Covid nella fascia 60 - 70 anni 'bisognerà attendere maggio. ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 16 aprile 2021) ANCONA -scattano leper idestinati ai familiari odelle persone disabili, ma per la profilassi anti Covid nella60 - 70 anni 'bisognerà attendere maggio. ...

Vaccinazione, Moratti fa il punto: appello a chi non ha prenotato La vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha fatto lunedì il punto sulle vaccinazioni anti - Covid che il Sistema socio - sanitario lombardo sta ... I caregiver ...

