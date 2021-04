Caos in Lega | Dal Pino potrebbe denunciare i sette club che ne hanno chiesto le dimissioni

(Di venerdì 16 aprile 2021) Paolo Dalpassa all’attacco edi Serie A che neleda presidente dellaNella giornata di ieri è scoppiato il terremoto indopo che 7di Serie A (Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Verona)inviato una lettera all’a.d. De Siervo chiedendo ledi Paolo Daldal ruolo di presidente. Come riportato dal Corriere della Sera, però, l’attuale numero uno dellanon avrebbe nessuna intenzione di dimettersi e anzi orapassare all’azione mettendo in gioco i suoi avvocati e non escludendo anche una ...

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida tra Napoli e Inter: "Ecco il nuovo Gattuso per battere Conte". Sul quotidiano si scrive di un tecnico intenzionato a puntare su un prolungato ...
Hertha Berlino: dopo quattro casi positivi di Coronavirus, la prima squadra del campionato tedesco deve essere isolata. E nel bel mezzo di una serrata ...