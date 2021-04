Can Yaman e Diletta Leotta in crisi? Gli indizi (Di venerdì 16 aprile 2021) Can Yaman e Diletta Leotta in crisi? Sono una delle coppie più chiacchierate (e anche più misteriose) degli ultimi mesi ma ora sembra esserci stato un nuovo colpo di scena. Nelle ultime ore infatti gli indizi e le voci di una possibile crisi tra i due continuano ad aumentare. L’attore turco protagonista della serie tv Daydreamer e la bionda presentatrice sembravano felici e innamorati. Almeno questo era ciò che traspariva dalle loro immagini condivise sui social e da alcuni servizi pubblicati dal settimanale Chi. Non sono mancate poi anche recentemente interviste in cui Yaman aveva manifestato i suoi sentimenti e le sue intenzioni. E anche se c’era chi sin dall’inizio ha nutrito forti dubbi sull’autenticità della relazione, in molti invece seguivano con interesse le ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Canin? Sono una delle coppie più chiacchierate (e anche più misteriose) degli ultimi mesi ma ora sembra esserci stato un nuovo colpo di scena. Nelle ultime ore infatti glie le voci di una possibiletra i due continuano ad aumentare. L’attore turco protagonista della serie tv Daydreamer e la bionda presentatrice sembravano felici e innamorati. Almeno questo era ciò che traspariva dalle loro immagini condivise sui social e da alcuni servizi pubblicati dal settimanale Chi. Non sono mancate poi anche recentemente interviste in cuiaveva manifestato i suoi sentimenti e le sue intenzioni. E anche se c’era chi sin dall’inizio ha nutrito forti dubbi sull’autenticità della relazione, in molti invece seguivano con interesse le ...

