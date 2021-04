Can e Diletta ‘smascherati’ dal fotografo: “Hanno organizzato tutto insieme” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il fotografo Paolone sgancia una nuova bomba su Can e Diletta: la coppia avrebbe organizzato tutto per farsi pubblicità Diletta Leotta e Can YamanNon si placano le polemiche sulla coppia Can Yaman e Diletta Leotta. Pochi giorni fa, l’attore turco ha fatto preoccupare le sue fan in quanto sparito dai social. Il sex simbol, infatti, ha bloccato il suo profilo Instagram e sembrerebbe per le troppe critiche che riceve ogni giorno per la sua relazione. Fin dal primo istante le sue numerosissime seguaci si sono divise in due: da un lato c’è chi è contenta per la sua storia e dall’altro invece chi proprio non ci crede. E a pensarla così è anche il noto paparazzo Paolone che ha di recente sganciato una nuova bomba. Mistero sulla scomparsa social di Yaman In una nuova diretta ... Leggi su formatonews (Di venerdì 16 aprile 2021) IlPaolone sgancia una nuova bomba su Can e: la coppia avrebbeper farsi pubblicitàLeotta e Can YamanNon si placano le polemiche sulla coppia Can Yaman eLeotta. Pochi giorni fa, l’attore turco ha fatto preoccupare le sue fan in quanto sparito dai social. Il sex simbol, infatti, ha bloccato il suo profilo Instagram e sembrerebbe per le troppe critiche che riceve ogni giorno per la sua relazione. Fin dal primo istante le sue numerosissime seguaci si sono divise in due: da un lato c’è chi è contenta per la sua storia e dall’altro invece chi proprio non ci crede. E a pensarla così è anche il noto paparazzo Paolone che ha di recente sganciato una nuova bomba. Mistero sulla scomparsa social di Yaman In una nuova diretta ...

Advertising

marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - DonnaGlamour : Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? I dubbi dei fan in rete - BarbaraColosimo : RT @BarbaraColosimo: @ashrfmo47841799 @Whoopsee_it Amo e sostengo #CanYaman e Diletta! ?? In questo video non viene detto niente di brutto… - BarbaraColosimo : @ashrfmo47841799 @Whoopsee_it Amo e sostengo #CanYaman e Diletta! ?? In questo video non viene detto niente di bru… - BucataSanda : RT @Valenti40905251: Vorrei chiarire due cose per chi mi segue, io non ho informazioni sulla storia tra #DilettaLeotta e #CanYaman, non vad… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Diletta 'State ancora insieme?'. Diletta Leotta e Can Yaman, la conduttrice finalmente rompe il silenzio La domanda è una e una soltanto: Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? Come sappiamo da diversi rumors l'attore di Daydreamer e il volto della piattaforma Dazn avrebbero litigato. La loro storia, sulla quale si ha sempre avuti ...

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? I dubbi dei fan in rete Dopo la Pasqua trascorsa insieme all'insegna dell'amore, Can Yaman e Diletta Leotta sono nuovamente spariti dal radar dei social e nelle ultime ore si è sparsa la voce che i due potrebbero esseri ...

Can Yaman e Diletta Leotta, l'attacco di Paolone: 'Hanno organizzato tutto insieme' Non c'è pace per la coppia del momento composta da Can Yaman e Diletta Leotta. I due continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica per questa relazione che sta facendo molto discutere e che ...

Can Yaman e Diletta iniziano la convivenza insieme: 'Vivono in un super attico di lusso' Nel dettaglio, le ultime news sulla coppia Can-Diletta rivelano che i due hanno cominciato ufficialmente la convivenza assieme. Qualche giorno fa, fu proprio Can Yaman durante un'intervista social a c ...

La domanda è una e una soltanto:Yaman eLeotta si sono lasciati? Come sappiamo da diversi rumors l'attore di Daydreamer e il volto della piattaforma Dazn avrebbero litigato. La loro storia, sulla quale si ha sempre avuti ...Dopo la Pasqua trascorsa insieme all'insegna dell'amore,Yaman eLeotta sono nuovamente spariti dal radar dei social e nelle ultime ore si è sparsa la voce che i due potrebbero esseri ...Non c'è pace per la coppia del momento composta da Can Yaman e Diletta Leotta. I due continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica per questa relazione che sta facendo molto discutere e che ...Nel dettaglio, le ultime news sulla coppia Can-Diletta rivelano che i due hanno cominciato ufficialmente la convivenza assieme. Qualche giorno fa, fu proprio Can Yaman durante un'intervista social a c ...