Campo Testaccio, Fdi: bando pubblico per evitare trasformazioni privati (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – “La fantasiosa operazione di ‘finanza di progetto’ che intende mettere in piedi il Campidoglio per un impianto storico qual e’ Campo Testaccio, rischia di stravolgere e di distruggere definitivamente un patrimonio e un ‘vessillo’ imprescindibile per la citta’ di Roma.” “Nel consegnare ad un soggetto privato le sorti e il destino dell’ormai abbandonata struttura di via Zabaglia, ci si potrebbe imbattere, un giorno, come qualcuno ha gia’ paventato, ad assistere a una partitella di paddle piuttosto che a un incontro di calcio”. Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Fabrizio Ghera, i consiglieri capitoli di FdI De Priamo e Figliomeni, il consigliere del primo Municipio Tozzi e il delegato per lo Sport a Roma di FdI, Alessandro Cochi. “Cio’ che sosteniamo ormai da anni e che torniamo a invocare- ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – “La fantasiosa operazione di ‘finanza di progetto’ che intende mettere in piedi il Campidoglio per un impianto storico qual e’, rischia di stravolgere e di distruggere definitivamente un patrimonio e un ‘vessillo’ imprescindibile per la citta’ di Roma.” “Nel consegnare ad un soggetto privato le sorti e il destino dell’ormai abnata struttura di via Zabaglia, ci si potrebbe imbattere, un giorno, come qualcuno ha gia’ paventato, ad assistere a una partitella di paddle piuttosto che a un incontro di calcio”. Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Fabrizio Ghera, i consiglieri capitoli di FdI De Priamo e Figliomeni, il consigliere del primo Municipio Tozzi e il delegato per lo Sport a Roma di FdI, Alessandro Cochi. “Cio’ che sosteniamo ormai da anni e che torniamo a invocare- ...

Advertising

Roma__SPQR : VIDEO | 'Giù le mani da Campo Testaccio', il sit in davanti allo storico campo della Roma - AdornatoAntonio : RT @romatoday: VIDEO | 'Giù le mani da Campo #Testaccio', il sit in davanti allo storico campo della Roma - AlessandroCochi : RT @cesaresagrestan: Campo Testaccio: Regione, Comune , Municipio - Firma la petizione! - roma_paoletta : RT @romatoday: VIDEO | 'Giù le mani da Campo #Testaccio', il sit in davanti allo storico campo della Roma - jackfollasb : RT @romatoday: VIDEO | 'Giù le mani da Campo #Testaccio', il sit in davanti allo storico campo della Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Campo Testaccio Roma, 'Giù le mani da Campo Testaccio': il sit in davanti allo storico campo della Roma. I dem: 'Delusi dalla Raggi' 'Giù le mani da Campo Testaccio. Non era questa la risposta che ci aspettavamo dal Campidoglio' - tuonano le Democratiche e i Democratici dinanzi allo storico e vilipeso Campo Testaccio -di 'dopo anni trascorsi a ...

Ferrero stuzzica De Laurentiis: 'Voglio batterlo perché mi piace quando rosica Nell'attesa che il gioco si sposti sul campo di calcio, l'imprenditore originario di Testaccio si limita a lanciare qualche frecciatina al collega. "Io e Aurelio non facciamo casting, siamo ...

48 ore a... Roma con Lonely Planet e Repubblica I tesori nascosti della capitale all’ombra del Colosseo. Parti con noi per la prima tappa del viaggio in Italia ...

“Giù le mani da Campo Testaccio”, il sit in davanti allo storico campo della Roma “Campi di padel al posto della storia? No grazie”. Si può riassumere così il senso del sit in organizzato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 aprile, di fronte a Campo Testaccio dal Partito demo ...

'Giù le mani da. Non era questa la risposta che ci aspettavamo dal Campidoglio' - tuonano le Democratiche e i Democratici dinanzi allo storico e vilipeso-di 'dopo anni trascorsi a ...Nell'attesa che il gioco si sposti suldi calcio, l'imprenditore originario disi limita a lanciare qualche frecciatina al collega. "Io e Aurelio non facciamo casting, siamo ...I tesori nascosti della capitale all’ombra del Colosseo. Parti con noi per la prima tappa del viaggio in Italia ...“Campi di padel al posto della storia? No grazie”. Si può riassumere così il senso del sit in organizzato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 aprile, di fronte a Campo Testaccio dal Partito demo ...