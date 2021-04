Campania zona arancione, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta restano rosse. Primi segnali di diminuzione intensive (Di venerdì 16 aprile 2021) La zona rossa solo per tre Regioni, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, con la Campania entra ufficialmente in zona arancione, colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni.... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 aprile 2021) Larossa solo per tre Regioni,d', con laentra ufficialmente in, colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni....

Advertising

fanpage : La Campania passa in zona arancione. Ma la Regione rischia fra due settimane o addirittura già fra 7 giorni, il rie… - TgrRai : #Covid, cabina di regia su colori delle regioni: tre restano in rosso (Valle d'Aosta, Puglia e Sardegna), la Campan… - rtl1025 : ?? La #Campania dovrebbe passare da zona rossa a zona arancione alla luce dei dati del monitoraggio settimanale Mini… - Aquilottoblu : RT @mattinodinapoli: Campania in zona arancione da lunedì 19 aprile, il ministro Speranza firma l'ordinanza - gvllesbae : ma la campania lunedì entra in zona gialla o qualcuno mi sta prendendo in giro? no perchè se è così piango -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona Covid: riaperture dal 26 aprile. Un pass per gli spostamenti ... visto il miglioramento del quadro epidemiologico in diverse regioni: anche la Campania si aggiunge al gruppo delle arancioni mentre in zona rossa per ora ci sono soltanto Puglia, Sardegna e Valle ...

Campania in zona arancione da lunedì 19 aprile, il ministro Speranza firma l'ordinanza Passa in area arancione la regione Campania.

Fontana: "Lombardia ha dati da zona gialla. Riaperture? Giusto dare prospettive" Il governatore lombardo: "Il governo ha posto al centro gradualità e buon senso, mi sembra scelta giusta. Certe categorie economiche erano arrivate ormai alla disperazione" ...

Covid Italia oggi, contagi regioni zona rossa e arancione: bollettino 16 aprile I dati regione per regione e la tabella della Protezione Civile. Le news su contagi, ricoveri e morti da Lombardia e Toscana, Sicilia e Veneto, Lazio e Puglia, ...

... visto il miglioramento del quadro epidemiologico in diverse regioni: anche lasi aggiunge al gruppo delle arancioni mentre inrossa per ora ci sono soltanto Puglia, Sardegna e Valle ...Passa in area arancione la regioneIl governatore lombardo: "Il governo ha posto al centro gradualità e buon senso, mi sembra scelta giusta. Certe categorie economiche erano arrivate ormai alla disperazione" ...I dati regione per regione e la tabella della Protezione Civile. Le news su contagi, ricoveri e morti da Lombardia e Toscana, Sicilia e Veneto, Lazio e Puglia, ...