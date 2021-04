Campania zona arancione, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta in rosso. Rt nazionale cala a 0,85 (Di venerdì 16 aprile 2021) La zona rossa solo per tre Regioni, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, con la Campania che va verso la zona arancione, colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni. Dovrebbe essere... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 aprile 2021) Larossa solo per tre Regioni,d', con lache va verso la, colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni. Dovrebbe essere...

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona Roccadaspide in lockdown fino al 2 maggio: coprifuoco alle 19 e scuole chiuse La Campania , nel frattempo, sembra avvicinarsi sempre più alla zona arancione dal 19 aprile 2021 , l'incidenza della pandemia è ancora alta ma scendono i numeri relativi a nuovi contagi e ricoveri. ...

Nuovi colori Regioni: Campania diventa zona arancione. Puglia, Sardegna e Val d'Aosta zona rossa I colori delle Regioni oggi Oggi abbiamo in zona rossa Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta e Campania con quest'ultima che passerà in zona arancione da lunedì. Sono invece in zona arancione oggi Abruzzo,...

Campania sott'esame: oggi decide Cabina di regia, speranze per tornare arancione Stampa. Zona arancione: la Campania spera. Regione ultima per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale Indice Rt – come titola il “Quotidiano del Sud” – sotto la soglia e percen ...

Tre Regioni restano rosse. Ma 11 hanno numeri da zona gialla Tre regioni (la Valle d'Aosta, la Puglia e la Sardegna) ancora in rosso, la Campania che virerebbe da rosso ad arancione, raggiungendo tutte le altre regioni, anche se tredici sarebbero già da giallo.

