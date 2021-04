Campania zona arancione da 19 aprile: regole scuola e spostamenti (Di venerdì 16 aprile 2021) Campania zona arancione da lunedì 19 aprile. La regione lascia la zona rossa e passa alla fascia con regole e divieti meno rigidi per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. In particolare, rispetto alla zona rossa è ammessa una visita in un’altra abitazione privata una volta al giorno. In zona rossa rimangono Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna. “Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 19 aprile. Passa in area arancione la Regione Campania”, rende noto il ministero. spostamenti – Coprifuoco dalle 22 alle 5. Nella ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021)da lunedì 19. La regione lascia larossa e passa alla fascia cone divieti meno rigidi per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. In particolare, rispetto allarossa è ammessa una visita in un’altra abitazione privata una volta al giorno. Inrossa rimangono Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna. “Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 19. Passa in areala Regione”, rende noto il ministero.– Coprifuoco dalle 22 alle 5. Nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona Dai ristoranti alle palestre, ecco il calendario delle riaperture. Superiori in presenza al 100% in zona gialla e arancione Leggi anche Come cambiano i colori: Campania in arancione da lunedì, Lombardia e altre 10 regioni con numeri da zona gialla Riaprire sì, ma con cautela: l'epidemia non è sconfitta Coprifuoco resta ...

Zona arancione, Schiavo (Confesercenti): bene ma riapriamo solo per non richiudere più. Confesercenti Campania accoglie con fiducia il ritorno della Campania in "zona arancione", con conseguente riapertura di molte attività. "E' una buona opportunità per diverse imprese " commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania - , purchè ...

