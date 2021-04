Campania zona arancione, chi torna a scuola da lunedì (Di venerdì 16 aprile 2021) La Campania è zona arancione dalla prossima settimana. La regione è sotto la soglia critica dei 250 contagi ogni 100mila abitanti per questo può lasciare la zona rossa, durata ben 6 settimane. L’indice Rt era sopra 1,25 due settimane fa e per essere riclassificati come zona arancione è obbligatoria la “permanenza per quattordici giorni in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Ladalla prossima settimana. La regione è sotto la soglia critica dei 250 contagi ogni 100mila abitanti per questo può lasciare larossa, durata ben 6 settimane. L’indice Rt era sopra 1,25 due settimane fa e per essere riclassificati comeè obbligatoria la “permanenza per quattordici giorni in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fanpage : La Campania passa in zona arancione. Ma la Regione rischia fra due settimane o addirittura già fra 7 giorni, il rie… - TgrRai : #Covid, cabina di regia su colori delle regioni: tre restano in rosso (Valle d'Aosta, Puglia e Sardegna), la Campan… - rtl1025 : ?? La #Campania dovrebbe passare da zona rossa a zona arancione alla luce dei dati del monitoraggio settimanale Mini… - Napolitanteam : Zona arancione, Confesercenti Campania: 'Riaprire solo per non chiudere mai più' - - dontsharefood : ho bisogno di toscana e campania zona gialla ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona Giallo rafforzato, le prime aperture dal 26 aprile ...CAMBI DI COLORE DELLE REGIONI Solo tre regioni in zona rossa dopo la Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute. C'è anche un solo passaggio di colore. La Campania ...

Dai ristoranti alle palestre ecco il calendario delle riaperture Leggi anche Come cambiano i colori: Campania in arancione, Lombardia e altre 10 regioni con numeri da zona gialla Riaprire sì, ma con cautela: l'epidemia non è sconfitta Coprifuoco resta fino alle 22 ...

Sicilia RESTA ARANCIONE: indice di contagio pari ad 1.03 Scongiurato il rischio per la Sicilia di diventare zona rossa. A salvarla l’indice RT che rimane pari ad 1.03. Fino a ieri sembrava quasi certo il virare al rosso dell’Isola ma i dati complessivi di o ...

I colori delle regioni dal 19 aprile: solo tre in zona rossa, il resto d'Italia è arancione Magazine - Con il ritorno delle zone gialle anticipato a lunedì 26 aprile 2021, nella settimana che inizia lunedì 19 aprile 2021 l'Italia è ancora prevalentemente a tinte arancioni. Nonostante ci sian ...

...CAMBI DI COLORE DELLE REGIONI Solo tre regioni inrossa dopo la Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute. C'è anche un solo passaggio di colore. La...Leggi anche Come cambiano i colori:in arancione, Lombardia e altre 10 regioni con numeri dagialla Riaprire sì, ma con cautela: l'epidemia non è sconfitta Coprifuoco resta fino alle 22 ...Scongiurato il rischio per la Sicilia di diventare zona rossa. A salvarla l’indice RT che rimane pari ad 1.03. Fino a ieri sembrava quasi certo il virare al rosso dell’Isola ma i dati complessivi di o ...Magazine - Con il ritorno delle zone gialle anticipato a lunedì 26 aprile 2021, nella settimana che inizia lunedì 19 aprile 2021 l'Italia è ancora prevalentemente a tinte arancioni. Nonostante ci sian ...