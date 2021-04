(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoarriverà soltanto dopo la riunione della Cabina di monitoraggio sul Covid e con l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza ma lasi avvia a ritornare in. Risultato possibile perchè è migliorato l’indice Rt e perchè anche l’incidenza settimanale dei contagi sui 100mila abitanti è scesa a quota 238. La– dopo oltre un mese in fascia Rossa – torneràdall’inizio della prossima settimana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

repubblica : ?? Cabina di regia, oggi le decisioni sui colori delle regioni: solo la Campania verso l'arancione, 3 restano in ros… - anteprima24 : ** #Campania verso la Zona Arancione: oggi l'ufficialità ** - rep_napoli : Campania verso la zona arancione, ma restano alti i contagi [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle 09:30] - giusvelasco : Regioni, oggi nuovi colori: #Puglia e #Sardegna rosse, #Campania verso l'arancione, #Speranza resta trasparente. - ciolonap : Campania verso la zona arancione. Ma rischia la zona rossa già fra due settimane -

Ultime Notizie dalla rete : Campania verso

Il numero delle aziende recensite è aumentato, segno dell'interesse del compartola guida e ...ABRUZZO Cascina Bruno Dop Aprutino Pescarese Frantoio Mercurius Ninfa La Selvotta Electum...... a partire dal 12 aprile 2021 è la seguente: area rossa :, Puglia, Sardegna, Val d'Aosta ... Sì visite una volta al giorno, tra le 5 e le 22,una casa nel comune per 2 persone (under 14 ...L’ufficialità arriverà soltanto dopo la riunione della Cabina di monitoraggio sul Covid e con l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza ma la Campania si avvia a ritornare in zona Arancio ...Cronaca meteo Italia. SITUAZIONE. Aria fredda affluisce dall'Europa nordorientale ed alimenta una vasta area di bassa pressione sull'Europa centro-orientale che si spinge fin sul ...