Calciomercato Milan – Vice Ibra, tutti i nomi seguiti dai rossoneri

Le ultime news sul Calciomercato del Milan: non soltanto Dušan Vlahovi?, Andrea Belotti e Donyell Malen nella lista dei desideri rossoneri

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - Gazzetta_it : Il Milan aspetta Donnarumma ma intanto prepara l’alternativa: in pole Maignan #Calciomercato - PietroMazzara : Il #Milan accelera su #Walz. Previsto viaggio a Milano dell’agente per cercare accordo definitivo #Calciomercato - Fantacalcio : Calciomercato Milan, stallo Donnarumma: parti molto distanti per il rinnovo - KunGrax : RT @cmdotcom: Sponsor, brand forte e zero debiti: ecco come #Elliott ha ribaltato il #Milan, ora la #Champions per certificare il progetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan, la Juventus in pressing su due giocatori 2 Secondo quanto riferito da Repubblica , la Juventus avrebbe in mente un doppio colpo dal Milan. In atto un pressing per Donnarumma e Calhanoglu.

Porte girevoli sul mercato: da Buffon a Donnarumma Commenta per primo La Repubblica dedica un approfondimento al mercato dei portieri. Il Milan rischia di perdere a parametro zero Donnarumma (nel mirino della Juventus, dove Buffon può andare all'Atalanta) e va sul francese Maignan del Lille. Per la Roma c'è l'argentino Musso dell'...

Calciomercato Milan – Vice Ibra, tutti i nomi seguiti dai rossoneri Le ultime news sul calciomercato del Milan: non soltanto Dušan Vlahovic, Andrea Belotti e Donyell Malen nella lista dei desideri rossoneri ...

