Calciomercato Milan – Romagnoli | sacrificio scritto | Juventus in corsa

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - PietroMazzara : Il #Milan accelera su #Walz. Previsto viaggio a Milano dell’agente per cercare accordo definitivo #Calciomercato - Gazzetta_it : Il Milan aspetta Donnarumma ma intanto prepara l’alternativa: in pole Maignan #Calciomercato - Ftbnews24 : #SerieA #Milan #ParmaMilan #MilanGenoa #Ibra ?? - Ftbnews24 : ? #calciomercato #footballnews24 #notizie #mercato #Calciomercato Milan, tre nomi per il post Donnarumma -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Ilè ancora al lavoro per non perdere Gigio Donnarumma a parametro zero, ma non vuole svenarsi e nel frattempo ha messo gli occhi sul portiere francese Mike Maignan del Lille. Le piste alternative ...Il, prima di rispolverare piani sicuri in vista delestivo, ha in mente un obiettivo fisso. La qualificazione alla prossima Champions League , un traguardo non solo prestigioso a ...La Fiorentina vuole trattenere Ribery. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Viola avrebbe offerto due milioni di euro fino al 2022 all'attaccante francese, anche se i nodi principali del ...Il Pipita è felicissimo della sua nuova esperienza a Miami: «Il calcio che ho lasciato non faceva più per me».