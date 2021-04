Calciomercato Milan – Belotti chiama il Diavolo: le ultime | PM News (Di venerdì 16 aprile 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan: Andrea Belotti, attaccante del Torino, vuole i rossoneri. Ecco cosa abbiamo scoperto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 aprile 2021) Lesuldel: Andrea, attaccante del Torino, vuole i rossoneri. Ecco cosa abbiamo scoperto

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - Gazzetta_it : Il Milan aspetta Donnarumma ma intanto prepara l’alternativa: in pole Maignan #Calciomercato - PietroMazzara : Il #Milan accelera su #Walz. Previsto viaggio a Milano dell’agente per cercare accordo definitivo #Calciomercato - sscalcionapoli1 : Rinnovo ma senza Sanremo: il Milan e la 'clausola' anti Festival per Ibrahimovic #calciomercato - masolinismo : RT @sa_cantone: #Belotti aspetta il #Milan: l'attaccante chiederà personalmente la cessione a Cairo nel caso in cui arrivasse un'offerta da… -