Calciomercato Juventus | assalto per il big | Pericolo Simeone!

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - gilnar76 : Atalanta #Juve, l’attaccante f ... #AllianzStadium #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - infoitsport : Calciomercato Juventus, super scambio con Dybala | “Una pazzia” - infoitsport : Calciomercato Juventus, Milan su un obiettivo dei bianconeri: corsa a due -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Il rinnovo con il Milan non arriva, per Hakan Calhanoglu resta viva l'ipotesi: come riferisce Repubblica , i bianconeri restano in pressing sul trequartista turco.Commenta per primo Il più cercato, dopo Cristiano Ronaldo. Una nuova partnership commerciale per il fuoriclasse dellaPaulo Dybala , novità importante per quanto concerne il suo futuro, perché offre il segnale di un calciatore ancora molto appetibile per gli sponsor, considerata l'età e il tasso tecnico , ...Il match tra Atalanta e Juventus potrebbe giocarsi al Mapei Stadium davanti a circa 5.000 tifosi Il mondo del calcio ...Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, non è d'accordo con l'iniziativa che stanno portando avanti De Laurentiis e altri sei club di Serie A.