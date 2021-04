Calciomercato – Inter, in estate nuovo tentativo per De Paul: l’Udinese chiede 35-40 milioni di euro (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Inter sulle tracce di Rodrigo De Paul La prossima sessione di Calciomercato vedrà l’Inter provare a portare a Milano Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il calciatore argentino è stato accostato ai nerazzurri anche in passato e per diverse volte l’affare è sfumato. La prossima estate, assicura Calciomercato.com, potrebbe essere quella giusta perché l’argentino possa lasciare l’Udinese per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. “L’Inter da tempo lo monitora con grandissima attenzione, Antonio Conte è un estimatore del numero 10 dell’Udinese e il duo Ausilio-Marotta si è mosso in anticipo. Una richiesta esplicita di Conte, fatta già a gennaio al club. De ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) L’sulle tracce di Rodrigo DeLa prossima sessione divedrà l’provare a portare a Milano Rodrigo Dedel. Il calciatore argentino è stato accostato ai nerazzurri anche in passato e per diverse volte l’affare è sfumato. La prossima, assicura.com, potrebbe essere quella giusta perché l’argentino possa lasciareper una cifra vicina ai 40di. “L’da tempo lo monitora con grandissima attenzione, Antonio Conte è un estimatore del numero 10 dele il duo Ausilio-Marotta si è mosso in anticipo. Una richiesta esplicita di Conte, fatta già a gennaio al club. De ...

