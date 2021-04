Calciomercato Inter, Conte vuole il difensore: “Lo ha già contattato” (Di venerdì 16 aprile 2021) Calciomercato Inter, Antonio Conte punta tutto su un difensore italiano. Pare lo abbia già telefonato più volte Ancora un ultimo sforzo, e finalmente sarà Scudetto. L’Inter sta vivendo la sua stagione dei sogni che – con ogni probabilità – porterà gli uomini di Conte ad alzare un trofeo dopo diversi anni. Lukaku, Barella, De Vrij, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 aprile 2021), Antoniopunta tutto su unitaliano. Pare lo abbia già telefonato più volte Ancora un ultimo sforzo, e finalmente sarà Scudetto. L’sta vivendo la sua stagione dei sogni che – con ogni probabilità – porterà gli uomini diad alzare un trofeo dopo diversi anni. Lukaku, Barella, De Vrij, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : #Inter, senti l’ex #Ferri: “Sì, #Florenzi è l’uomo giusto per #Conte: un combattente come lui” - SantiSpave : RT @fcin1908it: Inter, Barella-Bastoni pilastri del futuro: “Via ai rinnovi. E Nicolò sarà capitano” - sportli26181512 : Dal campo al mercato fino alla politica: Inter, Juve e Milan, storia di vecchie rivalità e nuove alleanze: Inter, J… - cmdotcom : Dal campo al mercato fino alla politica: #Inter, #Juve e #Milan, storia di vecchie rivalità e nuove alleanze… - bioporko84 : Colpo brasiliano in canna per l'Inter Miami di Beckham -