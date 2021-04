Calcio | Balata | ‘garantiremo regolarità e parità competitiva campionato Serie B’

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Noi garantiremo la, lae la continuità deldiB come da delibere unanimi della nostra Lega”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega diB Mauroall’Adnkronos sulle ipotesi di uno stop dellaB per salvaguardare il regolare svolgimento del. “Come è stato deliberato e voluto da tutti i presidenti e da tutte le società quando si è iniziato unche ovviamente tutti sapevano che sarebbe stato interessato dall’emergenza covid, ne garantiremo la. Le modalità saranno decise domenica in Assemblea”, ha aggiunto. L'articoloWeb.

... convocata d'urgenza dal presidenteper domenica a seguito della riunione del direttivo. ... nel 2009 ha scritto il libro ufficiale del Centenario del Pisa, il volume "Cento Pisa" per la ......una nuova categoria destinata all'Allenatore Gentleman e raccogliendo subito l'invito della Lega B e del presidentenel dedicarla all'indimenticabile Gigi Simoni. Un Signore del nostro.'...Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Noi garantiremo la regolarità, la parità competitiva e la continuità del campionato di Serie B come da delibere unanimi della nostra Lega". Lo ha dichiarato il presidente d ...Gli esponenti della Lega di Serie B hanno ufficializzato l'istituzione del Premio Gentleman Fair Play, in onore di e intitolato a Gigi Simoni, ex allenatore italiano e scomparso recentemente.