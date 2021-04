Calabria | aggiudicate tre gare per la manutenzione della segnaletica lungo la A2

(Di venerdì 16 aprile 2021) Anas:treper lala A2 tra le province di Reggio, Cosenza e Salerno Anas ha pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale tre esiti di gara finalizzati allaorizzontalela A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, tra le province di Cosenza, Reggioe Salerno. Ogni gara prevede un investimento complessivo pari a 1 milione e 200 mila euro circa, per un totale di 3 milioni e 600 mila euro. Una gara è stata aggiudicata all’Impresa ReseArch. Consorzio Stabile Scarl con sede a Salerno, un’altra aggiudicata all’Impresa Impianti di Guido Barbusci & C. SAS con sede a Monreale (PA). L’altro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calabria aggiudicate

Anas:tre gare per la manutenzione della segnaletica lungo la A2 tra le province di Reggio, Cosenza e Salerno Anas ha pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale tre esiti di gara finalizzati ...La sospensiva imposta dal Tar" scrive in una nota il movimento Cambiavento " all'ordinanza di sgombero che il Comune ...annuali certamente non trascurabili alle ditte che si sonol'...Come emerge da analisi tecniche, ecco alcuni dei "pilastri" portanti dell'unica vera infrastruttura che serve al Sud d'Italia (che si può inserire nel Recovery Plan) ...La Regione Calabria ha annunciato una fascia temporale in cui potrebbe avvenire l'apertura tanto attesa della discarica di Melicuccà ...