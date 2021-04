(Di venerdì 16 aprile 2021) Giornata diper il.Scalda i motori ilche, nella giornata di, affronterà ilnel delicato scontro salvezza della 31^ giornata di Serie A che potrebbe già sancire - anche se non matematicamente - l'addioSerie A di una delle due compagini. Un impegno importante analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine gialloblù, Roberto D'Aversa, nella consueta conferenza stampa pre-gara."Per quanto possa essere importante il mio stato d'animo, in momenti di difficoltà li abbiamo passati anche in passato, con esiti sempre positivi. Un allenatore vive i momenti nella stessa maniera, fa autocritica sempre, e sotto quel punto di vista c'è dispiacere nel non aver sfruttato al massimo quanto fatto in campo e corretto gli errori che ...

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - infoitsport : Cagliari, Giulini: 'Col Parma è la partita della vita' - Mediagol : #Cagliari-#Parma, D'Aversa alla vigilia: 'Quella di domani è la partita. Alla 'Sardegna Arena' con un obiettivo'… - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Le parole del tecnico del #Parma #DAversa alla vigilia dello scontro salvezza con il Cagliari ??… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Cagliari-Parma: la conferenza di D'Aversa -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Parma

Conferenza stampa D'Aversa: le parole del tecnico dei ducali alla vigilai del match in programma domani traRoberto D'Aversa, tecnico del, parla in conferenza stampa alla viglia del match in programma domani pomeriggio alla Sardegna Arena tra. Ecco le sue parole: ...E poi c'è anche il grosso problema San Siro: nel 2021 solo Benevento,e Torino hanno vinto meno incontri interni del Milan, che al Meazza si è preso i tre punti soltanto in due ...Dato il posizionamento in classifica, ci troviamo davanti al più classico degli scontri salvezza in questo Cagliari-Parma. La strada per la permanenza in Serie A è molto ripida, ma mai dire mai.L’allenatore del Parma presenta la sfida della Sardegna Arena che per entrambe le squadre può significare tenere accesa ogni speranza LA PARTITA. “Dobbiamo ricordarci che domani giochiamo contro una r ...