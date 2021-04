Buzzi Unicem | closing dell’acquisto di CRH Brasil tramite joint venture brasiliana

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Grazie all’autorizzazione dell’autorità antitrustiana (CADE), Companhia Nacional de Cimento (CNC), controllata al 100% da BCPAR (la holdingiana in cuidetiene il 50% del capitale insieme a Grupo Ricardo Brennand), ha oggi acquisito tutte le società del gruppo CRH operanti ine (CRHe sue controllate). Il corrispettivo pagato tiene conto del prezzo concordato originariamente di 218 milioni di dollari e delle variazioni della situazione finanziaria delle società acquisite dalla sottoscrizione dell’accordo, sottolinea la multinazionale italiana specializzata nella produzione di cemento. Come previsto,ha provveduto a finanziare CNC, a condizioni di mercato, per un importo di 242 milioni di ...

Grazie all'autorizzazione dell'autorità antitrust brasiliana (CADE), Companhia Nacional de Cimento (CNC), controllata al 100% da BCPAR (la holding brasiliana in cui Buzzi Unicem detiene il 50% del capitale insieme a Grupo Ricardo Brennand), ha oggi acquisito tutte le società del gruppo CRH operanti in Brasile (CRH Brasil e sue controllate). Il corrispettivo pagato tiene conto del prezzo concordato originariamente di 218 milioni di dollari e delle variazioni della situazione finanziaria delle società acquisite dalla sottoscrizione dell'accordo. Come previsto, Buzzi Unicem ha provveduto a finanziare CNC, a condizioni di mercato, per un importo di 242 milioni di dollari.