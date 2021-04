Bundesliga, rinviate le prossime tre partite dell’Hertha Berlino (Di venerdì 16 aprile 2021) Incubo Covid in Bundesliga. Dopo la quarantena scattata per tutto il gruppo squadra dell’Hertha Berlino, la lega tedesca ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi delle prossime tre partite della squadra. La squadra della capitale avrebbe dovuto giocare domenica sul campo del Mainz, il 21 contro il Friburgo e il 24 contro lo Schalke. La prossima settimana saranno fissate le date dei recuperi. L’Hertha ha 26 punti in classifica, come il Bielefeld terzultimo. Si complica ulteriormente il cammino salvezza della squadra allenata da Dardai. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Incubo Covid in. Dopo la quarantena scattata per tutto il gruppo squadra, la lega tedesca ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi delletredella squadra. La squadra della capitale avrebbe dovuto giocare domenica sul campo del Mainz, il 21 contro il Friburgo e il 24 contro lo Schalke. La prossima settimana saranno fissate le date dei recuperi. L’Hertha ha 26 punti in classifica, come il Bielefeld terzultimo. Si complica ulteriormente il cammino salvezza della squadra allenata da Dardai. SportFace.

