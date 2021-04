Bundesliga, focolaio Hertha Berlino: squadra in quarantena, chiesto il rinvio di 3 gare. I dettagli (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Covid colpisce duramente l'Hertha Berlino.Si tratta di un vero e proprio focolaio, quello scoppiato in casa Hertha Berlino. Dopo la positività dell’allenatore Dardai e di svariati membri del gruppo squadra, tra i contagiati è risultato anche Plattenhardt. Un ennesima positività che ha spinto il club, in quarantena come da protocollo, a chiedere il rinvio alla Bundesliga delle prossime tre gare.“Un altro test positivo per il coronavirus costringe il nostro team e lo staff tecnico a una quarantena domestica di 14 giorni con effetto immediato. Il test PCR di giovedì ha mostrato un risultato positivo per Marvin Plattenhardt. È privo di sintomi ed è stato immediatamente separato dal gruppo.Dopo i test ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Covid colpisce duramente l'.Si tratta di un vero e proprio, quello scoppiato in casa. Dopo la positività dell’allenatore Dardai e di svariati membri del gruppo, tra i contagiati è risultato anche Plattenhardt. Un ennesima positività che ha spinto il club, income da protocollo, a chiedere ilalladelle prossime tre.“Un altro test positivo per il coronavirus costringe il nostro team e lo staff tecnico a unadomestica di 14 giorni con effetto immediato. Il test PCR di giovedì ha mostrato un risultato positivo per Marvin Plattenhardt. È privo di sintomi ed è stato immediatamente separato dal gruppo.Dopo i test ...

