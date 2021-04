Brindisi, non corrisposta da un dipendente della banca entra armata e minaccia il personale: arrestata (Di venerdì 16 aprile 2021) Brindisi, non corrisposta da un dipendente della banca entra armata e minaccia il personale. Una donna di 43 anni ha fatto irruzione all’interno di una banca armata di coltello. Non corrisposta da un dipendente della struttura del quale era invaghita, ha fatto irruzione minacciando di morte l’intero personale. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente: la 43enne è stata arrestata ed è ora ai domiciliari. Si era invaghita di un impiegato di banca che però non la ricambiava. A Latiano, in provincia di Brindisi, la donna respinta è entrata ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 16 aprile 2021), nonda unil. Una donna di 43 anni ha fatto irruzione all’interno di unadi coltello. Nonda unstruttura del quale era invaghita, ha fatto irruzionendo di morte l’intero. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente: la 43enne è stataed è ora ai domiciliari. Si era invaghita di un impiegato diche però non la ricambiava. A Latiano, in provincia di, la donna respinta èta ...

Advertising

chetempochefa : “Sono a casa. Non bevevo un bicchiere di vino da un mese. Dedico questo brindisi a voi che mi avete sostenuto e rie… - michelemus : RT @HappycasaNBB: Buongiorno BRINDISI: che nottata avete trascorso? ???? SI, non era un sogno, è tutto VERO! ?? #ForzaBrindisi - grondoamore : Sì magari Lauro non ci spiattelli l’assembramento nel villone coi compari con taglio torta e brindisi in piena zona rossa - brindisilibera : New post (IL MIO LAVORO NON E’UN GIOCO, protesta anche a Brindisi di parrucchieri ed estetisti, supportati puntu… - brindisilibera : New post (Latiano. Irrompe in banca e minaccia di morte i dipendenti, arrestata una donna. Si era invaghita di un i… -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi non IL MIO LAVORO NON E'UN GIOCO, protesta anche a Brindisi di parrucchieri ed estetisti. Video Intervista IL MIO LAVORO NON E'UN GIOCO, protesta anche a Brindisi di parrucchieri ed estetisti, supportati puntualmente dalla Confartigianato Brindisi . Video Intervista ad Alessandra Iaia

Premio nazionale delle Arti 2022, l'Accademia di Lecce designata come sede Dal ministero ...L'approvazione della candidatura da parte del Mur conferma il ruolo di prestigio dell'Accademia non ... 'Coinvolgeremo tutta la bellezza e l'arte di Lecce, del Salento e delle province di Brindisi e ...

Importante vittoria dell’ADOC-UIL Brindisi su OPERAZIONI BANCARIE FRAUDOLENTE Con recente sentenza del 14 aprile 2021n. 517/2021 il Giudice di Pace di Brindisi nella persona della Dott.ssa Maria ROMANAZZI, ha accolto la domanda di un cittadino brindisino tramite atto di citazio ...

Covid-19: 172 nuovi positivi e 10 decessi in provincia di Lecce. La Puglia verso l’arancione Sono stati registrati 39 decessi: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono st ...

IL MIO LAVOROE'UN GIOCO, protesta anche adi parrucchieri ed estetisti, supportati puntualmente dalla Confartigianato. Video Intervista ad Alessandra Iaia...L'approvazione della candidatura da parte del Mur conferma il ruolo di prestigio dell'Accademia... 'Coinvolgeremo tutta la bellezza e l'arte di Lecce, del Salento e delle province die ...Con recente sentenza del 14 aprile 2021n. 517/2021 il Giudice di Pace di Brindisi nella persona della Dott.ssa Maria ROMANAZZI, ha accolto la domanda di un cittadino brindisino tramite atto di citazio ...Sono stati registrati 39 decessi: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono st ...