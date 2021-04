Brigitte Bardot, Eterna Ribelle in prima visione stasera su Sky Arte: da icona senza tempo ad attivista (Di venerdì 16 aprile 2021) icona intramontabile del cinema, sebbene abbia abbandonato le scene agli inizi degli anni ’70, Brigitte Bardot rientra nel novero delle grandi stelle dello spettacolo. Risale al 1973 il suo ultimo ruolo, nel film Colinot l’alzasottane, dopo circa 10 anni in cui l’attrice francese si era avvicinata all’attivismo. Personalità controversa ma sicuramente tra le più iconiche del secolo scorso, la star si racconta in un documentario inedito, che andrà in onda questa sera 16 aprile in prima visione su Sky Arte. Dal successo sul grande schermo al suo impegno per i diritti degli animali, il progetto ci offrirà una testimonianza esclusiva, attraverso le stesse parole della celebrità francese. Brigitte Bardot, da icona senza ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 aprile 2021)intramontabile del cinema, sebbene abbia abbandonato le scene agli inizi degli anni ’70,rientra nel novero delle grandi stelle dello spettacolo. Risale al 1973 il suo ultimo ruolo, nel film Colinot l’alzasottane, dopo circa 10 anni in cui l’attrice francese si era avvicinata all’attivismo. Personalità controversa ma sicuramente tra le più iconiche del secolo scorso, la star si racconta in un documentario inedito, che andrà in onda questa sera 16 aprile insu Sky. Dal successo sul grande schermo al suo impegno per i diritti degli animali, il progetto ci offrirà una testimonianza esclusiva, attraverso le stesse parole della celebrità francese., da...

Ultime Notizie dalla rete : Brigitte Bardot Brigitte Bardot, Eterna Ribelle: Stasera su Sky Arte il doc sulla battaglia animalista della diva francese Questa sera su Sky Arte alle 21.15 sono di scena la bellezza e il fascino di una delle più celebri dive del cinema francese: Brigitte Bardot . Il documentario Brigitte Bardot, Eterna Ribelle , visibile anche in streaming su NOW, racconta per la prima volta la battaglia animalista dell'attrice, che per questa nobile causa ...

Brigitte Bardot, Eterna Ribelle: Stasera su Sky Arte il doc sulla battaglia animalista della diva francese Questa sera, alle 21.15 su Sky Arte, e in streaming su NOW, arriva un documentario dedicato all'icona cinematografica francese e al suo impegno a favore degli animali per cui ha lasciato il cinema nel ...

Brigitte Bardot, la divina che lasciò tutto per amore degli animali Su Sky Arte il doc su una delle donne simbolo degli anni 70 che racconta per la prima volta la sua più grande ribellione: lasciare lo show business per ...

