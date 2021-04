Brescia | negativi tutti i tamponi Il comunicato

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo la partita contro il Pescara, colpita fortemente dal Covid, si temeva che i contagi avessero coinvolto anche i giocatori del. Sono arrivati adesso i risultati deiche hanno evidenziato latà di tutto il gruppo squadra: “A fronte delle positività esternate dal Pescara Calcio 1936, BSFC comunica che l’intero gruppo squadra è risultato negativo anche al tampone molecolare effettuato nella giornata di giovedì e in vista della sfida con l’Empoli. Il Club, in riferimento al match contro i delfini disputatosi sabato scorso allo stadio Rigamonti e valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie B, continuerà a monitorare con attenzione e costanza la situazione”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

