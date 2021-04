Brando Giorgi rivela “Sabato sarò operato”- Cosa succede dopo l’abbandono dell’Isola (Di venerdì 16 aprile 2021) Vediamo insieme che Cosa ha dichiarato direttamente il noto attore sul suo stato di salute e l’abbandono dell’Isola dei famosi. Brando Giorgi rivela le sue condizioni di salute ed il motivo dell’abbandono all’Isola dei famosiNella puntata di ieri sera, purtroppo, abbiamo assistito a ben due abbandoni per quanto riguarda i naufraghi, ovvero Elisa Isoardi e Brando Giorgi. Vediamo però che Cosa ha dichiarato direttamente l’attore sul suo profilo social e sulle sue condizioni mediche. Brando Giorgi: “sarò operato” Tra i vari protagonisti che abbiamo avuto nel reality condotto da Ilary Blasi sicuramente c’era Brando ... Leggi su formatonews (Di venerdì 16 aprile 2021) Vediamo insieme cheha dichiarato direttamente il noto attore sul suo stato di salute edei famosi.le sue condizioni di salute ed il motivo delall’Isola dei famosiNella puntata di ieri sera, purtroppo, abbiamo assistito a ben due abbandoni per quanto riguarda i naufraghi, ovvero Elisa Isoardi e. Vediamo però cheha dichiarato direttamente l’attore sul suo profilo social e sulle sue condizioni mediche.: “” Tra i vari protagonisti che abbiamo avuto nel reality condotto da Ilary Blasi sicuramente c’era...

Ultime Notizie dalla rete : Brando Giorgi Isola, Brando Giorgi sul suo stato di salute: "Sabato sarò operato" L'Isola dei Famosi, Brando Giorgi rivela: "Ho subito il distacco della retina" Brando Giorgi , uno dei protagonisti di questa edizione de L'Isola dei Famosi , è stato costretto ad abbandonare il gioco. Proprio nella ...

Francesca Lodo in lacrime: a sorpresa, la confessione privatissima all'Isola dei Famosi Nessuna eliminazione, ma due abbandoni 'clamorosi': quelli di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. Ma spazio anche alla commozione nel momento della nomination di Francesca Lodo. Ilary Blasi ha fatto una ...

Antonella Elia difende Fariba e si scaglia contro un’altra naufraga Isola dei Famosi: Antonella Elia sui social difende Fariba dalle critiche degli altri concorrenti e si scaglia contro un'altra naufraga ...

15 aprile Liotti stacca Ilary. Roma sul podio, Del Debbio batte Formigli Con ‘Supervivientes’ in onda in contemporanea su Telecinco (dove Valeria Marini è protagonista tra i famosi dell’edizione iberica) ad occupare gli stessi spazi in Honduras, ieri – giovedì 15 aprile – ...

