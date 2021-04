Brando Giorgi dopo l’Isola: “Costretto a rientrare. Sabato mi operano” (Di venerdì 16 aprile 2021) Brando Giorgi è stato Costretto a ritirarsi dall’Isola dei Famosi. Su Instagram ha rotto il silenzio svelando la verità dietro la sua scelta. Brando Giorgi era uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Aveva fatto discutere, e non poco, la sua scelta di volersi isolare dal resto dei suoi compagni. In quanto non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 aprile 2021)è statoa ritirarsi daldei Famosi. Su Instagram ha rotto il silenzio svelando la verità dietro la sua scelta.era uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione deldei Famosi. Aveva fatto discutere, e non poco, la sua scelta di volersi isolare dal resto dei suoi compagni. In quanto non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MediasetPlay : Brando Giorgi dovrà tornare in Italia per fare degli esami quindi abbandona il gioco. #Isola - IsolaDeiFamosi : Brando Giorgi dovrà rientrare in Italia quindi abbandona il gioco. #Isola - CheDonnait : Brando Giorgi rompe il silenzio dopo il ritiro all'Isola dei Famosi. #isola - MeanGorgeous : Buongiorno Elisa Isoardi e buongiorno Brando Giorgi. Spero stiate bene e che le visite che farete oggi in italia vadano bene ? - mariahsbubble : Calo di ascolti per l’Isola dei Famosi nella puntata in cui Elisa Isoardi e Brando Giorgi abbandonano. Coincidenze… -