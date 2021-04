“Brain Power” | la serie che valuta la memoria dei piloti

(Di venerdì 16 aprile 2021) Essere pilota di Formula Uno non è certo tutto rose e fiori come si potrebbe pensare. Il rischio dato dalla professione è molto alto: ogni volta che si scende in pista bisogna prestare attenzione a mille aspetti diversi. Per questo “” che è una nuovavideo formata da diversi episodi, cercherà di studiare meglio le menti dei. GP di Imola è alle porte: parlano Gasly e Tsunoda “”, come funziona? “” si potrebbe definire come una ricerca mirata a capire i meccanismi interni alle menti dei. La descrizione di questaad episodi, potrebbe far pensare a qualcosa di futuristico o fantascientifico, in realtà non è altro che un’osservazione accurata dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brain Power

...Kennedys - Fresh fruit for rotting vegetables / In God we Trust 39) Iggy Pop & Stooges - Raw...74) Leonard Cohen - Songs of love and hate 75) U2 - Achtung Baby 76) Funkadelic - Maggot77) ...... Intelligent cloud, Green, Hyper - converged data center, and Time - delay determined network. Intelligent Cloud: The intelligent hub represent the "" and decision - making system of the ...“Brain Power” si potrebbe definire come una ricerca mirata a capire i meccanismi interni alle menti dei piloti. La descrizione di questa serie ad episodi, potrebbe far pensare a qualcosa di ...