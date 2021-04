Botta e risposta De Gregorio-Travaglio a La7. “Draghi? È la politica che non funziona”. “Dove sono i sabotatori che gli impediscono i miracoli?” (Di venerdì 16 aprile 2021) Botta e risposta a “Otto e mezzo” (La7) tra l’editorialista di Repubblica, Concita De Gregorio, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sulla figura di Mario Draghi. Secondo l’ex direttrice dell’Unità, se “Draghi ha deluso è anche la politica italiana ad aver deluso lui”. “Si aspettava di trovare un quadro più semplice, invece ha trovato una situazione politica molto paludosa, complessa”. Secondo De Gregorio, Draghi era convinto di poter “trattare la politica italiana come il sistema bancario”, cioè come un qualcosa che funzionava, ma il sistema politico ha mostrato le sue falle, “non è proprio così”. Travaglio dissente: “Non condivido questa lettura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021)a “Otto e mezzo” (La7) tra l’editorialista di Repubblica, Concita De, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, sulla figura di Mario. Secondo l’ex direttrice dell’Unità, se “ha deluso è anche laitaliana ad aver deluso lui”. “Si aspettava di trovare un quadro più semplice, invece ha trovato una situazionemolto paludosa, complessa”. Secondo Deera convinto di poter “trattare laitaliana come il sistema bancario”, cioè come un qualcosa cheva, ma il sistema politico ha mostrato le sue falle, “non è proprio così”.dissente: “Non condivido questa lettura ...

