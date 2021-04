Bosnia-Erzegovina, un partner vitale dell’Italia (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra il 29 marzo e l’1 aprile il titolare della Farnesina, Luigi di Maio, è stato impegnato in un breve ma intenso tour lungo i Balcani occidentali che lo ha condotto in Serbia, Bosnia Erzegovina e Montenegro. Dei tre, la Bosnia Erzegovina è la nazione più sensibile dal punto di vista della coesistenza interetnica e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra il 29 marzo e l’1 aprile il titolare della Farnesina, Luigi di Maio, è stato impegnato in un breve ma intenso tour lungo i Balcani occidentali che lo ha condotto in Serbia,e Montenegro. Dei tre, laè la nazione più sensibile dal punto di vista della coesistenza interetnica e InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Bosnia Erzegovina Serbia, la rivolta ecologista dei cittadini ... ndt] nei pressi del confine tra Serbia e Bosnia Erzegovina. Si tratta di movimenti nati localmente che si ispirano all'attivismo civile ed ecologista e " questo è l'aspetto più importante " non ...

'La rotta Balcanica, un intreccio di umanità in cammino', lunedì webinar Ospite dell'iniziativa sarà la giornalista Nicole Corritore, che per otto anni, tra il 1992 e il 2000, ha operato in Croazia e Bosnia Erzegovina in progetti di cooperazione internazionale e fin dalla ...

Inside SarajevoLa Slovenia ha proposto di dividere la Bosnia per risolverne i problemi Il presidente della Slovenia Borut Pahor avrebbe proposto una divisione senza spargimenti di sangue. I rappresentanti dei bosgnacchi e dei croati nell’organo collegiale che guida il Paese hanno rifiut ...

La Slovenia cancella la Bosnia e disegna i confini su base etnica In un documento arrivato a Bruxelles l’ipotesi di accorpare Albania e Kosovo e dare più territori a Serbia e Croazia ...

