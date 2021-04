Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,47%) (Di venerdì 16 aprile 2021) La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno più, seguendo il consolidamento dei mercati azionari statunitensi, principalmente il listino tecnologico del Nasdaq, e con gli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Ladiavvia l'ultima seduta della settimana col segno più, seguendo il consolidamento dei mercati azionari statunitensi, principalmente il listino tecnologico del Nasdaq, e con gli ...

Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,47%) La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno più, seguendo il consolidamento dei mercati azionari statunitensi, principalmente il listino tecnologico del Nasdaq, e con gli investi ...

